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Наступление без пехоты. Новая тактика ВС РФ ввергла в шок ВСУ под Ореховом

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
На головы ВСУ стало лететь в несколько раз больше авиабомб.
На головы ВСУ стало лететь в несколько раз больше авиабомб. Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины в очередной раз паникуют из-за происходящего в районе Орехова. В этот раз поводом стала смена тактики работы наших штурмовых групп. Наши передовые группы теперь сосредоточились на вскрытии контактов противника, а их последующей задачей стало наведение авиации на противника. И это уже наносит серьезный удар по врагу.

Сносим дома, зачищаем лесопосадки

Изменение тактики боев в Орехове начало проглядываться относительно недавно, в момент, когда начали публиковаться кадры боев за город. Уже тогда было заметно, что ВС РФ отдают предпочтение не просто штурму малыми группами, а буквально сносу под ноль укреплений и многоэтажек, которые занимал противник. Видимо, тактика дала свой результат, так что после этого ее начали применять и для штурма окрестностей укрепрайона.

Сейчас, как сообщает враг, на головы ВСУ стало лететь в несколько раз больше авиабомб. При этом они частично заменили работу ударными БПЛА по позициям противника. И это начало давать серьезный результат. Противник сообщает, что за счет таких ударов наши войска получили возможность проводить наступательные кампании без фактического ввода войск. Силы противника просто уничтожаются, а позиции занимаются нашими войсками.

По оценке эксперта, наступление на ореховском направлении только начинается.
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«Дефицит ПВО»

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов обращает внимание, что положение ВСУ в Орехове значительно ухудшилось в последнее время. «В городе наши силы ведут зачистку, бьют врага на окраинах, перерезали основные дороги его снабжения. И сейчас ударами авиации мы лишаем его маневра резервами. В результате проблемы у Киева будут на всех участках боев за ореховский укрепрайон», — подчеркивает офицер.

Что касается новой тактики, то, отмечает собеседник, поводов для активизации такой работы сложилось крайне много, но среди всех них можно выделить основной: «Мы ведь не только авиацией накрываем передний край и ближний тыл противника. В ударах задействованы наши вертолеты, тяжелые ударные БПЛА типа „Герань“, а также другие системы, те же FPV-дроны никуда не делись. И всю эту свободу выбора средств поражения обеспечило нам истощение ПВО Украины. Мы много говорим про ЗРК типа Patriot, но, видимо, наступает дефицит боеприпасов к комплексам малой и средней дальности, ПЗРК. А истребительная авиация противника, которая у него осталась в малом количестве, вынуждена сосредотачиваться на работе в качестве машин ПВО или вовсе бездействовать из-за регулярного поражения аэродромов».

Еще одна причина, по словам генерал-майора, — наращивание производства наших ударных систем. В результате у армии сформирован запас бомб и прочих средств поражения, которые можно использовать в большом количестве для поражения разного спектра целей.

БПЛА «Герань-5».
БПЛА «Герань-5». Фото: кадр видео

«А еще важно обратить внимание на опыт наших парней. Текущая ситуация под Ореховом показывает — армия научилась работать в едином комплексе. Опыт, который мы собирали и обрабатывали в годы СВО, пущен в ход. И такие удары, когда авиацию наводят штурмовые группы или приданные им специалисты, — характерный показатель качественной координации. За счет такой работы и получается ситуация, когда авиация смело работает по земле, даже зная, что рядом с целью может быть штурмовая пехота. Все просто уверены, что по своим эти бомбы не полетят, а они лягут точно по позициям врага», — подвел черту Попов.

Быстрого краха ждать не стоит

Впрочем, полагает генерал-майор, несмотря на осложнение ситуации, быстрого краха фронта ждать не стоит. «С одной стороны, мы работаем крайне активно. Но устойчивая хорошая погода играет не только нам на руку, но еще и противнику. В результате я не хочу сказать, что уже завтра линия обороны врага обрушится даже на локальном ореховском участке. Однако я уверен, что врагу на его текущих позициях будет все труднее держаться», — завершил собеседник.
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