Логистический центр «Мирс» в Одессе поразили высокоточные боеприпасы минувшей ночью. Склады использовались для хранения и распределения грузов военного назначения.

Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, вспыхнувший на территории логистического центра мощный пожар подтвердил, что площади использовались для нужд ВСУ: там было размещено вооружение.

«Одесса — это портовый город, куда доставляются оперативно важные грузы военного и двойного назначения. Если после удара по складу возникает мощный пожар, большая детонация, значит, это были боеприпасы или взрыватели, компоненты для создания или сборки тех же беспилотников. Раз сообщают о крупном пожаре, то тут можно однозначно говорить об уничтожении военного груза. Возможно, речь идет о комплектующих для беспилотников. Сырье для их производства, стекловолокно, пластик — это все очень горючее», — сказал он, подчеркнув, что удары наносятся только по подтвержденным военным целям.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью также был поражен сухогруз в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы. Подобные корабли перевозят грузы двойного или военного назначения, в том числе натовское вооружение, комплектующие для БПЛА и ракет. Российские военные жестко контролируют морскую логистику противника и наносят удары по судам с грузами ВСУ.

Удар по «Мирсу» и поражение сухогруза в Чёрном море — это звенья одной цепи: уничтожение не только самого груза, но и канала его доставки. Одесса остается ключевым узлом морской и складской логистики ВСУ, и мощный пожар подтверждает, что прилет обезоружил противника.