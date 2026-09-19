Американский пилот нарисовал в небе портрет Моны Лизы

В Сети появились сообщения о воссоздании американским пилотом и художником Бенджамином Макдэниалом в небе известной картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Сообщается, что в минувшую пятницу Макдэниал, известный в соцсетях как The Pilot Picasso, «нарисовал» знаменитый портрет в небе над Оклахомой и Арканзасом, управляя самолетом Cessna R182 Skylane RG и используя в качестве «холста», сервисы мониторинга авиарейсов, фиксировавшие траекторию полета.

По данным источников, на создание портрета у пилота ушло около четырех часов.

Напомним, прошлой осенью стало известно, что пилот, известный под ником «Цветочный летчик», нарисовал в небе над США цветок из восьми лепестков с помощью военного самолета Airbus A400 Atlas, стоимость расхода топлива на котором составляет около 7000 долларов в час.