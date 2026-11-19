Движение поездов по Крымскому мосту планируют восстановить ориентировочно с 16:00 19 ноября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем видеообращении в соцсетях.

«Сейчас благодаря героическому труду наших железнодорожников идут работы по восстановлению моста», — подчеркнул он.

Информацию об альтернативных маршрутах перевозки пассажиров разместят на сайте Министерства транспорта Крыма.

Аксенов призвал жителей доверять только официальным источникам и сохранять спокойствие. Он также заверил, что власти знают, как действовать в сложившейся ситуации.

Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке в третий раз за неделю.