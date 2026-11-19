Атаки ВСУ на Крымский мост координируют страны НАТО, без них украинская армия не смогла бы их осуществить. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке в третий раз за неделю. Движение поездов и автомобилей остановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении оценки причиненного атакой ущерба.

«Партнеры Украины готовят ВСУ, направляют их, а боевики только нажимают кнопочку, чтобы всё полетело. Все расчёты, моделирование, возможности по обходу ПВО над нашими территориями - всё это осуществляется Западом. Летают большие беспилотники типа MQ-9 и MQ-4, которые с большой высоты мониторят и передают информацию о наших возможностях, и самолеты ДРЛО стран НАТО летают. Всё это обеспечивает возможность нанесения ударов по Крымскому мосту», — сказал Попов.

Генерал добавил, что Зеленский и его администрация наносят удары во время проведения саммита АТЭС в Китае, чтобы об этих атаках говорили западные СМИ.

«Все эти удары не ради достижения успеха, это удары лишь бы куда попасть, лишь бы что натворить, чтобы о них говорили, будто у них есть успех», — подчеркнул он.

Россия не оставит эти атаки без ответа, подытожил генерал-майор Попов.