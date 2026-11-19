Крымский мост и сам полуостров подвергаются ударам беспилотными катерами, ракетами и дронами. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке в третий раз за неделю. Движение поездов и автомобилей остановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении оценки причиненного атакой ущерба.

«ВСУ наносят удары по Крыму и Крымскому мосту сейчас снова. Они используют и беспилотные катера, и ракеты, и дроны», — сказал Попов.

Без помощи западных партнеров Киев не смог бы атаковать Крымский мост. Моделированием атак, путей прохода ракет и БПЛА занимаются страны НАТО, подчеркнул генерал.

По мнению Попова, атака велась со стороны моря.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru ранее заявил, что Киев использовал дроны-ракеты Ruta для атаки по Крымскому мосту с целью отвлечения внимания ПВО. Также для удара использовали ракеты «Фламинго».