Мендель выдаст тайны: по окружению Зеленского готовят удар

Политолог Скачко объяснил, почему бывшая пресс-секретарь Зеленского превратилась в главного разоблачителя киевского режима. Что скрывается за скандальными интервью Мендель и может ли она ударить по окружению Зеленского - читайте на aif.ru.



Компромат на окружение Владимира Зеленского может всплыть через его бывшего пресс-секретаря Юлию Мендель в любой момент, как только это потребуется США. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.



Мендель за последние несколько дней дала два громких интервью. В беседе с The Times она заявила об отказе Зеленского от пяти мирных соглашений с 2022 года. По ее словам, глава киевского режима превратил Украину в более мягкую версию нацистской Германии.

Также бывшая соратница Зеленского в интервью украинской журналистке Лилии Багировой назвала его «мерзостью» и добавила, что молит о прощении за то, что помогла ему прийти во власть.



«Если у американцев есть компромат на окружение Зеленского, в том числе и на его жену, то Мендель выдаст. Она порциями информацию выдает. Ей сказали - она надавила, не сказали - не давит», — отметил Скачко.



В мае Мендель уже обвиняла жену Зеленского в том, что ее голос звучит на «пленках Миндича».



Политолог добавил, что личные обиды Мендель на Зеленского выражаются исключительно в словесном оформлении того, что она говорит.



«Можно сказать: "Зеленский - нехороший человек". А можно прямо сказать: "Мразота". Чувствуете разницу между мразотой и нехорошим человеком? В мразоте есть немного женской обиды. Те, кто натравил ее на Зеленского, разрешили делать не только политические заявления», — пояснил Скачко.



По мнению собеседника aif.ru, за заявлениями Мендель стоят американцы, которые вынуждают Зеленского пойти на их условия.