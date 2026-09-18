Зеленский взвоет от ужаса! Подпольщик знает, как перерезать артерии Киеву

За минувшие сутки под ударами возмездия оказалась большая часть территории Украины. Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, из 71 одного эпизода ударных серий 42 пришлись на три области: Киевскую, Сумскую и Одесскую. Причём в Одесской области вторые сутки подряд удары наносятся по мостам через Днестр и Днестровский лиман. Это основные мосты, по которым идёт доставка военных грузов со складов НАТО в Румынии для армии киевского режима.
Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал об ударах по мостам в Затоке и Маяках и что, по его мнению, надо сделать, чтобы эти мосты были выведены из строя на продолжительное время.
Мосты — это артерии Киева, которые надо резать
Не зря на передовой одним из самых опасных ранений считается артериальное кровотечение: если моментально не оказать помощь, то, как говорят военные, человек просто-напросто «вытечет». Каждый удар сердца будет выталкивать кровь через рану, и через 3-5 минут давление упадёт настолько, что человек погибнет. Мосты — это артерии войны. Если дороги, взорванные, перекопанные, заваленные деревьями или камнями, можно быстро восстановить или найти обходные пути, то с мостами так не получается. За пару-тройку часов повреждённый мост не восстановить. Даже для минимальных повреждений надо несколько дней, а если обрушился пролёт, то речь может идти о неделях восстановительных работ, что тут же скажется на снабжении воюющей армии боеприпасами и невозможностью быстро перебросить резервы.
В отношении украинских мостов в Одесской области в междуречье Дуная и Днестра: в Затоке и Маяках, можно говорить, что они имеют стратегическое значение. Их уничтожение приведёт к параличу военных поставок из-за рубежа. Именно поэтому ВС РФ наносят системные удары по этим сверхважным целям ВСУ.
Что с мостами в Одесской области
«Конкретики, стоят ли сегодня мосты или упали, у меня пока нет, — координатор николаевского подполья Сергей Лебедев разъяснил ситуацию с мостами в Одесской области. — Знаю, что железнодорожный мост в Затоке на данный момент стоит. Но поезда не ходят. Местные говорят, что хорошо повело полотно. Где-то 4-5 дней его ещё будут менять, потому что наши, когда добивали мост, а по нему летит уже не первый раз, били ещё и рядом с мостом. А украинцы уложили там резервное рельсовое полотно моста. То есть, чтобы, если повреждено полотно, его просто сняли, поставили новое. Это относится и к автомобильной части моста. Когда резервное полотно моста рядом, его поставить взамен повреждённого можно довольно быстро, а если и оно повреждено, то его ещё надо доставить, а это быстро не сделаешь. Но наши КАБами ударили и по мосту, по резервным полотнам, поэтому новые везут издалека».
Помимо моста через Днестровский лиман в Одесской области есть ещё мост через Днестр в районе села Маяки. По нему также идёт перевозка натовских грузов.
«В Маяках есть старый мост, по которому несколько раз прилетало, но на данный момент уже работает, а есть ещё 1 мост, они его за лето построили. Местные говорят, что там ещё 2 моста заканчивают строить, плюс там ещё понтонный мост рядом лежит. Все недалеко друг от друга, метров 150-200 между мостами», — объяснил Лебедев.
По мнению подпольщика, уничтожить мосты, лежащие в глубине территории Украины и прикрытые расчётами ПВО, достаточно сложно, но можно. Боеприпасы, способные это сделать, в российской армии есть.