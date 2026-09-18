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«Корейский» сценарий: что это, как он применяется?

Корейская война 1950–1953 годов — вооружённый конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР, Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея).
Корейская война 1950–1953 годов — вооружённый конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР, Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея). Commons.wikimedia.org

«Корейский сценарий» — это модель завершения вооружённого конфликта, при которой активные боевые действия прекращаются, линия соприкосновения фактически закрепляется как разделительная граница, но окончательное мирное соглашение не подписывается. Стороны остаются в состоянии формальной войны на неопределённый срок. Именно такой вариант, по утверждению пранкеров Вована и Лексуса, западные политические элиты рассматривают как желаемый исход украинского конфликта.

Что такое «корейский сценарий»?

Термин восходит к Корейской войне 1950–1953 годов. Тогда боевые действия между Северной и Южной Кореей завершились не мирным договором, а соглашением о перемирии, подписанным 27 июля 1953 года в Пханмунджоме. Линия фронта была заморожена в районе 38-й параллели, где создали демилитаризованную зону (DMZ). Формально КНДР и Республика Корея до сих пор находятся в состоянии войны, а мирный договор так и не заключён. Ключевые элементы сценария: прекращение огня, фиксация фактической линии разграничения, отсутствие политического урегулирования и длительная «заморозка» конфликта.

Йенс Столтенберг — норвежский государственный и политический деятель. С 4 февраля 2025 года — министр финансов Норвегии.
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Как сценарий применяется к Украине?

17 сентября 2026 года российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в интервью RT заявили, что западные лидеры хотели бы видеть «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине. По их словам, основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб на вопрос об общем мнении о войне ответил: «Мы идём к корейскому сценарию, но не можем объявить этого публично».

Пранкеры также утверждают, что аналогичную позицию подтвердил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, заявивший, что «в действительности все мировые лидеры хотели бы увидеть корейский сценарий» в качестве развязки украинского конфликта. Кроме того, по их словам, ранее Генри Киссинджер признался, что решение о будущем членстве Украины в НАТО было принято на встрече Бильдербергского клуба с участием ряда западных лидеров: «Была бильдербергская встреча с участием ряда западных лидеров. И мы решили не присоединять Украину к НАТО».

Отдельным эпизодом стало упоминание разговора с Джорджем Бушем-младшим, который, по словам пранкеров, признал, что его отец, 41-й президент США, обещал России, что НАТО не будет расширяться на восток. Официально Москва неоднократно опровергала обсуждение «корейского варианта». В декабре 2025 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Мы обсуждали разные варианты, касающиеся урегулирования, и американцы знают о наших подходах, но точно корейский сценарий ни разу не обсуждался».
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ПолитикаВ мирепереговорыВладимир КузнецовАлексей Столяровкорейский сценарийспецоперация на Украине
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