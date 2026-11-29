Премьер‑министр Италии Джорджа Мелони после удара ВСУ в порту Бенгази заявила Зеленскому в телефонном разговоре, что она «действительно сыта по горло». Эта атака усугубила серьезное напряжение между странами. Какими будут следующие шаги Италии на фоне ухудшающихся отношений с Украиной, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

«Киевский режим вызвал недовольство руководства Италии, у которого есть серьезные экономические интересы в Ливии. Кроме того, ранее Италия высказала недовольство по поводу размещения на сайте “Миротворец” депутатов Европарламента из Италии, было направлено требование убрать депутатов с сайта и вообще его ликвидировать», - отметил он.

По мнению Перенджиева, на фоне происходящих событий можно говорить о начале раскола внутри Евросоюза из-за отношения к Украине.

«Думаю, можно будет говорить об определенном начале раскола внутри стран Евросоюза именно по отношению непосредственно к Украине. Раньше больше говорили про Венгрию, Словакию, иногда даже про Чехию, то теперь появилась Италия», - поделился мнением эксперт.

При этом, по словам политолога, реальных действий не последует.

«Пока Италия на эмоциональном уровне действует, конкретных политических шагов не предпринимает. Она попытается самостоятельно напрямую воздействовать на киевский режим. Если Италия поймёт, что толку никакого нет в одиночку воздействовать на киевский режим, то, возможно, начнёт какие-то принимать шаги в лоббировании своей позиции по отношению к руководству Европейского союза и, может быть, даже и в позиции G7. Но даже в этом случае Италия пока не будет иметь каких-то серьёзных союзников. Может быть, только при условии, если она начнёт сближать свои позиции со Словакией, Венгрией, Чехией, но это 50 на 50 и даже, скорее, вряд ли. То есть, Италия и дальше будет действовать в одиночку, ее позиция не получит поддержку», - добавил политолог.

Напомним, 27 ноября правительственный Дворец Киджи сообщил, что Мелони в ходе телефонного разговора с Зеленским выразила обеспокоенность операцией украинских сил в порту Бенгази. Мелони заявила Зеленскому, что поддержка Украины не распространяется на действия, угрожающие безопасности Италии.