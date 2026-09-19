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Зеленский от отчаяния унижает Украину перед ЕС: новости СВО 19 сентября

www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине оборудования, услуг и других средств, необходимых для модернизации систем противовоздушной обороны. Предварительная стоимость возможной сделки оценивается в 2,68 млрд долларов.

Финансирование поставки предполагается обеспечить за счет европейских партнеров, а также американской программы иностранного военного финансирования. При этом часть средств в рамках программы планируется засчитать как вклад США в фонд восстановления Украины.

В Одесской области сообщили о серии взрывов

В Одесском районе Одесской области на юге Украины зафиксировали серию взрывов, сообщают украинские СМИ. При этом воздушная тревога в регионе была отменена несмотря на сообщения о произошедшем.

Одновременно сирены перестали работать в Житомирской, Киевской и Николаевской областях. В то же время в Днепропетровской и Черниговской областях воздушная тревога продолжала действовать, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ульянов обвинил ЕС в попустительстве атакам ВСУ на ядерные объекты

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что страны Евросоюза фактически способствуют продолжению атак Украины на ядерные объекты. По его мнению, причиной этого является отсутствие реакции европейских государств на подобные действия.

В публикации в соцсети Х* дипломат отметил, что удары по ядерной инфраструктуре, как он утверждает, происходят регулярно и постепенно воспринимаются как привычное явление. Ульянов считает, что позиция стран ЕС создает условия для продолжения таких атак.

Хинштейн сообщил о повреждении дома после атаки БПЛА

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинских беспилотников на город Дмитриев. В результате повреждения получил многоквартирный дом, предварительно, в девяти квартирах были выбиты окна.

По словам главы региона, информации об обращениях жильцов за медицинской помощью пока не поступало. На месте работают оперативные службы, которые обследуют здания и оценивают последствия произошедшего. После проверки планируется восстановить тепловой контур квартир и заменить поврежденное остекление.

Историк Гавришко заявила об очередной попытке Киева получить деньги от ЕС

Украинский историк Марта Гавришко считает, что заявления Владимира Зеленского о нехватке средств в бюджете Украины направлены прежде всего на привлечение дополнительного финансирования со стороны европейских стран. Свое мнение она выразила в соцсети Х*.

Гавришко использовала резкое сравнение, сопоставив просьбы Киева о финансовой помощи с попытками зависимого человека вновь получить деньги у родственников. По мнению историка, расходы на поддержку Украины для европейских налогоплательщиков продолжают увеличиваться.

Путин заявил об узурпации власти на Украине

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии, что власть на Украине, по его оценке, сосредоточена в руках группы чиновников, заинтересованных в продолжении конфликта. Российский лидер связал это с отсутствием выборов и возможностью сохранять влияние на управление страной.

Путин также подверг критике украинские власти, обвинив их в коррупции. По мнению президента России, подобная система управления не может позиционировать себя как защитник демократических ценностей.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийВС РФУкраинаВСУЕвросоюз
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