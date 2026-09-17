Зеленский в ужасе сорвал стоп-кран. Русские удары достигли границ Европы

Август 2026 года и начавшаяся морская блокада Украины окончательно определили дальнейший вектор спецоперации: вооружённые силы России приступили к полному демонтажу киевского режима. Удары по морской логистике практически полностью остановили военные поставки морем. Любые попытки нарушить блокаду заканчиваются для судов «чёрного флота НАТО» ударами реактивных «Гераней». Примерное число выведенных из строя вражеских грузовых судов, согласно сводкам Минобороны РФ, уже перевалило за сотню.

Бить так бить, чтобы камня на камне не оставалось

Вслед за морской блокадой, по мнению военных экспертов, Россия объявила Киеву железнодорожную блокаду. Причём речь идёт не только о прифронтовых районах, где удары по воинским эшелонам наносились постоянно. Теперь в зоне ударов возмездия — крупные железнодорожные станции, локомотивные депо, тяговые подстанции, путевое хозяйство, электровозы, тепловозы и вагонный парк по всей территории Украины. «Белых пятен» не осталось. В один день могут гореть локомотивы в Харьковской и Львовской областях. Попадать под удары узловые станции в Ровенской и Днепропетровской областях. Мало того, ВС РФ навели ужас на западных политиков, когда нанесли удар по приграничной станции в Волынской области, расположенной в паре километров от польской границы. Российские беспилотники били по эшелонам с грузами НАТО, которые только-только пересекли границу с Польшей и должны были двигаться в сторону Киева. Так произошло, что в это время из Киева возвращались делегации европейских политиков: настоящих и бывших, решавших с Зеленским, как продолжать войну с Россией. Во время удара по пограничной станции они прятались в бомбоубежищах, трясясь от ужаса.

Смертельная доза яда. В Киеве уже нечем дышать: что горит на складах НАТО Подробнее

Впрочем, пока удары по пограничной железнодорожной логистике носят разовый характер, хотя там есть куда бить. Один Бескидский тоннель под Карпатами чего стоит. Засыпать его — и паралич военных перевозок не заставит себя долго ждать. ВС РФ сейчас уделяют особое внимание железным дорогам, по которым перемещаются военные грузы в прифронтовые районы. Не так давно системными ударами возмездия было остановлено ж/д сообщение в Сумской области. Накануне прекращено пригородное сообщение в Харьковской области.

«По сути, это начало коллапса железнодорожных перевозок, — объясняет военный эксперт Александр Ивановский. — Понятно, что, останавливая пригородное ж/д сообщение, Киев попытается перебросить освободившиеся мощности на перевозку военных грузов, но это будет лишь временной мерой».

Эксперт привёл цифры из открытых источников, согласно которым Украиной за время СВО потеряно более 500 локомотивов, как электровозов, так и тепловозов. Но дело в том, что на Украине из всего было чуть более 2 тысяч. Причём 90% были древние, выпущенные в начале 70-х годов прошлого века. Пока кооперация с Россией была, эта техника поддерживалась на ходу, а дальше, конечно, начала сыпаться. По мнению военного эксперта, украинская «железка» на грани вымирания.

По мнению военного эксперта, украинская «железка» на грани вымирания. Фото: кадр видео/ Минобороны РФ

Европа не поможет

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига требует у Европы новые локомотивы, но с «русской» шириной колеи в 1520 мм. А таких-то в Европе уже раз-два и обчёлся, а новые выпускать надо время. Пишут, что кое-что может дать Литва, но у неё самой не больше двух сотен всякого старья.

«В своё время Украина заказывала небольшие партии тепловозов в США, а скоростных поездов — в Южной Корее, но получать что-то оттуда в нынешних условиях вряд ли получится», — считает Ивановский.

По мнению эксперта, чтобы вывести из строя максимальное количество подвижного состава, стоит сосредоточится на ударах по крупным и мелким локомотивным депо, где идут ремонт, восстановление и профилактика старой техники. «Не будет депо и ремонтной базы — локомотивы, которые есть сейчас на Украине, быстро выйдут из строя, — считает эксперт. — Бить надо по крупным целям».