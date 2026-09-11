Ночной удар возмездия по военным целям на Украине был безжалостным и точным. Министерство обороны РФ официально заявило об уничтожении объектов военного назначения в Киеве, пригородах украинской столицы, а также Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. Летело и взрывалось так, что вся Украина стояла на ушах от ужаса, что и по ним сейчас полетят русские ракеты.

Ах, зачем эта ночь так была коротка…

Круче и масштабнее всего ВС РФ отработали по «военке» в украинской столице. В Киеве снесли чуть ли не под фундамент здание дата-центра «Би-мобайл», который обеспечивал хранение и передачу разведывательных данных украинских войск, в том числе секретных электронных баз Генштаба ВСУ. Рубят на части. ВС РФ решили, как будут громить ВСУ в харьковском «котле» Подробнее

В Гостомеле, под Киевом, местные жители ночные взрывы вообще сравнивают с апокалипсисом. Российские ракеты атаковали логистический центр, в котором хранилось большое количество боеприпасов: ракет «воздух-воздух», снарядов к орудиям натовского калибра и комплектующие для сборки БПЛА среднего и большого радиуса действия.

Кстати, помня о последствиях взрывов, когда ВСУ прятало боеприпасы между домами в киевских пригородах, а потом склады взрывались со страшной силой, выбивая стёкла в домах даже на окраинах Киева, жители спешно покидают город, чтобы не оказаться в огненной западне, созданной Зеленским.

Военкоры к официальным сводкам российских военных добавляют, что под Киевом, помимо армейского склада в Гостомеле, уничтожено ещё несколько важнейших режимных объектов. Они относились к производственным мощностям военного авиационного завода «Антонов». Дело в том, что после серии ударов по заводу «Антонова» в Киеве этим летом часть производств была выведена в пригороды и распределена по нескольким производственным площадкам. Судя по всему, нашей разведке, конечно, не без участия сил пророссийского Сопротивления, удалось установить точные координаты их нахождения и после перепроверки данных нанести точные удары.

О том, что реальную помощь в установлении мест нахождения военных целей и объектов, в том числе и особо секретных, оказывают члены пророссийского подполья на Украине, рассказал координатор сил Сопротивления Сергей Лебедев. Он сам получает много оперативной информации от «людей за линией фронта» и понимает, как трудно находить и передавать секретные данные российской стороне. Подпольщики рискуют своими жизнями: если они попадают в лапы СБУ, то подвергаются пыткам и зачастую расстреливаются без суда и следствия. Летающие реанимации несутся к Украине. НАТО вывозит тела после ударов РФ Подробнее

Одесса горит, суда с грузами НАТО тонут

ВС РФ не снижают интенсивности ударов по военным объектам врага в Причерноморье. За ночь и утро высокоточными средствами поражения были уничтожены цели в Одессе и области. По данным российских военных, в Одессе был поражён завод автомобильных агрегатов, на котором производился ремонт боевой техники ВСУ, повреждённой войсками группировки «Днепр» на херсонском и запорожском направлениях. Также уничтожен склад с иностранными беспилотниками в населённом пункте Визирка, расположенный неподалёку от морского порта Южный.

Ударные «Герани» продолжают охоту за судами с грузами НАТО, которые продолжают попытки прорваться в черноморские порты Украины. В сравнении с началом морской блокады их стало значительно меньше, но тем не менее два-три судна в сутки всё-таки пытаются сыграть с нашими беспилотниками в «русскую рулетку». Итог такой игры предсказуем: уничтожение или повреждение судна, сигнал SOS, и команда покидает горящий сухогруз на спасательных шлюпках.

Сегодня утром два судна «чёрного флота НАТО» и катер ВСУ были уничтожены в порту Черноморск (Ильичёвск), а ещё один пират попытался уйти от погони, но был найден и сожжён на виду всей Одессы.