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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Сводка СВО на 11 сентября. Ад накрыл Киев в 00:36. ВС РФ рвутся к Харькову

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Ударные беспилотники ВС РФ атаковали склады ВСУ в пригородах Киева.
Ударные беспилотники ВС РФ атаковали склады ВСУ в пригородах Киева. Министерство обороны РФ

В ходе украинской террористической ракетной атаки в Волгограде повреждён многоэтажный дом. Пострадало два человека. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров. Армия России нанесла ответный удар возмездия по военным целям на территории Украины. Мощные взрывы и пожары зафиксированы в Киеве, Одессе, Днепропетровске и оккупированном Запорожье. По имеющимся данным, ударные беспилотники ВС РФ атаковали склады ВСУ в пригородах Киева — Обухове и Гостомеле. На военных объектах вспыхнул пожар, слышны звуки повторной детонации, что может говорить о попадании в склады с боеприпасами.

Телеграм-канал «Хроники Гераней» сообщает, что окрестности Одессы объяты пламенем. Взрывы гремят в Измаиле, Черноморске (Ильичёвске), Сарате, Затоке. Судя по всему, есть попадания по кораблям «черного флота НАТО» на рейде Одессы. На горизонте столбы чёрного дыма.

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Большое наступление под Харьковом

В течение ночи в Харьковской области шли ожесточённые бои. Войска группировки «Север» атаковали севернее Харькова и южнее Великого Бурлука, где накануне был освобождён населённый пункт Зарубинка. По данным военных, российским войскам уже удалось подойти к Харькову на расстояние выстрела из крупнокалиберного артиллерийского орудия. Это даёт возможность, как считают эксперты, наносит удары по передовым оборонительным рубежам украинских войск, выстроенных на окраинах города.

Успехи в Казачьей Лопани и установление контроля над селом Гоптовка, по мнению военного эксперта Геннадия Алёхина, позволят российским войскам группировки «Север» в скором времени выйти на линию Слатино — Большие и Малые Проходы — Липцы, с которой начнётся следующий этап наступления на Харьков.

Кроме того, в северо-восточной части Харьковской области продолжается уничтожение окружённой группировки противника, зажатой в «котле» севернее Великого Бурлука. Минобороны РФ сообщает, что в ходе артиллерийских ударов противник ежесуточно теряет на этом участке фронта около двух сотен боевиков. Попытки ВСУ прорвать кольцо окружения как изнутри кольца, так и извне силами наёмников и формирований бывших заключённых приводят к большим потерям атакующих.   

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север», которая отвечает за участки фронта в Сумской и Харьковской областях, составили 230 солдат и офицеров, 20 единиц различной боевой техники, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

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Бои по направлениям

В течение ночи на херсонском направлении операторами войск беспилотных систем ВС РФ и расчётами артиллерийских орудий были уничтожены вражеские цели на правом берегу Днепра. На окраинах оккупированного врагом Херсона были вскрыты позиции для запуска беспилотников в сторону Крыма, сбросами фугасных бомб ФАБ с УМПК точки запуска были уничтожены.

На дружковском направлении войска группировки «Юг» в течение ночи расширили зону контроля и продвинулись в направлении Дружковки. Кроме того, позиции противника атакуются с воздуха силами фронтовой авиации, которая засыпает передний край обороны ВСУ фугасными бомбами. Военкоры отмечают, что российские войска расширили зону контроля на рубеже Новопавловка — Роскошное и продвинулись, заняв несколько опорных пунктов, севернее населённого пункта Русин Яр. По данным Минобороны РФ, на участке фронта, за который отвечает группировка войск «Юг», потери ВСУ за минувшие сутки составили более 160 украинских военнослужащих, четыре единицы бронетехники, 19 автомобилей переднего края, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО.
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ПолитикаВ мирефугасные бомбыВСУМинобороны РФспецоперация на Украинеудары по Украине
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