Юлия Мендель заявила о жёстких ограничениях электроснабжения в украинских городах. Бывший пресс‑секретарь Владимира Зеленского обратила внимание на критическую ситуацию с электроснабжением в крупных украинских городах. По её словам, областные центры вступают в зимний период, когда электричество доступно жителям лишь в течение нескольких часов в сутки.

Таким образом Мендель прокомментировала ролик блогера из Днепропетровска, в котором тот говорил о перебоях со светом и расхождении официальных отчётов властей с реальной обстановкой.

В соцсети X* экс‑пресс‑секретарь отметила, что аналогичные трудности испытывают и другие населенные пункты. Она подчеркнула, что разрыв между публичными заявлениями киевского режима и фактическим положением дел продолжает нарастать.