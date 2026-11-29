Пользователи стриминговых платформ в Великобритании, включая Netflix и Amazon Prime Video, будут обязаны уплачивать традиционный телевизионный сбор, даже при полном отсутствии просмотра эфирного телевидения. Об этом пишет еженедельник The Sunday Times со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что в декабре министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства Лиза Нэнди официально объявит о введении ежегодного обязательного взноса в размере 180 фунтов стерлингов. Данная мера затронет аудиторию Disney+, Discovery+, Paramount+ и других.

Таким образом, потребителям придется нести двойную финансовую нагрузку: оплачивать как непосредственную подписку на цифровой контент, так и государственную лицензию. Внедрение новых правил планируется не ранее 2028 года.

Инициатива активно лоббируется вещательной корпорацией Би-би-си, которая испытывает серьезные финансовые трудности. По данным издания, власти готовы пойти на этот шаг ради спасения общественного вещателя, которому необходимо обеспечить «прочное финансирование».

Представители стриминговых сервисов, в свою очередь, предупредили о негативных последствиях. По их словам, введение дополнительного налога спровоцирует отток подписчиков и последующее сокращение инвестиций в британский рынок.

Ранее сообщалось, что французские режиссеры предупредили об угрозе исчезновения национального кино.