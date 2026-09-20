FT: у Украины больше нет сталелитейной промышленности

Украина лишилась сталелитейной промышленности в результате ударов ВС РФ, заявляет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

«На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности», — сказал в разговоре с изданием Александр Водовиз, глава офиса гендиректора компании «Метинвест».

В публикации отмечается, что из-за российских ракет были выведены из строя три крупнейших украинских завода, которые вместе выпускали около 90% стали. Это предприятия, расположенные в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска поразили в Запорожье металлургический комбинат «Запорожсталь», который принадлежит «Метинвесту».