«Бюро 1440» — секретная сила. Лондон на своей шкуре испытал русскую ярость

Два российских удара возмездия в разные дни: первый — по пограничному переходу на украинско-польской границе «Ягодин», когда делегация европейских политиков, в том числе британец Борис Джонсон, метались между вагонами, подвывая от ужаса, а второй — по железнодорожной станции «Ягодин», когда были сожжены десятки вагонов с имуществом НАТО, объединены не только привязкой к одному населённому пункту.

Главное, что объединяет эти воздушные атаки «коридоров» поставок иностранного вооружения на Украину, в том, что они наводились в режиме реального времени спутниками российской орбитальной группировки «Рассвет». Той самой космической группировки «Призрак», о которой многие догадывались, но не могли поверить, что у русских она появится и, самое главное, заработает. Бывший британский премьер на своей шкуре почувствовал, что русские не шутят, когда говорят, что Британия в прицеле. Если надо — нажмём на кнопку и всё: был остров — и нет острова.

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Русский секрет, страшнее которого для Запада нет

Россия щёлкнула по носу натовским и не натовским врагам, выведя в космос низкоорбитальную группировку спутников с кодовым названием «Рассвет-3». Это дало возможность обеспечить широкополосную связь с высокой скоростью сигнала на территориях, где связь через наземные станции не работает. По сути говоря, засекреченное «Бюро 1440», которое отвечает за создание космической группировки, показало всему миру, что не «Старлинком» единым обеспечиваются устойчивая связь и передача данных в зоне специальной военной операции, а это разведка и работа с точными навигационными данными, которые позволяют передавать информацию в режиме реального времени.

Сейчас в ближнем космосе уже работают 16 российских спутников программы «Рассвет-3». К 2030 году их должно быть 292. То есть Россия будет покрывать стабильной связью огромную территорию земного шара. По сути, «Рассвет» — это ответ «Старлинк», только современнее и, как считают военные эксперты, эффективнее детища Маска.

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«Исходя из того, что мы уже видели по недавним воздушным атакам, группировка „Рассвет“ лучше, чем „Старлинк“, — делится своим мнением координатор николаевского Сопротивления на Украине Сергей Лебедев. — В плане космических технологий Россия номер 1 на этой планете, кто бы что ни говорил. Маск может запускать 40 космических кораблей. Сколько из них взлетит, сколько взорвётся — одному Богу известно. А Россия запусти четыре ракеты — и все четыре взлетят. В Ягодине, как я знаю, беспилотники были наведены с помощью спутниковой группировки „Рассвет“, ничем другим не объяснить столь высокой точности ударов. При этом работа шла практически в режиме реального времени».

Кровавый «Рассвет» вставал над Киевом

Новость о низкоорбитальной российской группировке спутников связи стала едва ли не самой жуткой новостью для Киева. До недавнего времени все удивлялись, как русские ударные беспилотники, те же «Герани», могут с максимальной точностью залетать прямо в окно объекта, который надо уничтожить. Западные и украинские эксперты говорили, что это невозможно, и придумывали для таких ударов самые разнообразные версии, вплоть до русских шпионов, сидящих на крышах в Киеве и наводящих беспилотники. Теперь ясно, что, помимо ударов по Ягодину, тестовые удары с использованием возможностей «Рассвета» могли проходить и раньше.

Судя по всему, теперь Зеленскому надо чаще оглядываться, ведь за ним уже русские следят из космоса.