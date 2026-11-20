Одесский порт активно используется Киевом не только для получения западных поставок вооружения, но и для отправки грузов, в частности зерна, чтобы выручать деньги для продолжения конфликта. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Как сообщалось, российская армия нанесла удары по двум электроподстанциям в Одесской области в населенном пункте Каролино-Бугаз и Белгород-Днестровский, питающих электроэнергией морской порт и логистические центры ВСУ.

«Свои порты киевский режим сейчас использует не только для получения техники и вооружения с Запада. В частности, из Одессы, наоборот, отправляются различные грузы, например с зерном. Они пытаются под видом каких-то гуманитарных акций отправлять такие грузы, чтобы затем вырученные деньги использовать для на военных нужд», — отметил Матвийчук.

При этом военный эксперт подчеркнул, что все эти маршруты ВСУ перекрываются российской армией. Цели выявляются, и по ним наносятся удары. В сводках Минобороны часто фигурируют взорванные сухогрузы, выполняющие морские рейсы в интересах украинской армии.

«Каналы торговли, а по сути, каналы получения валюты для продолжения конфликта, российские силы обрубают сразу же в портах и на маршрутах движения», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили судно, перевозившее грузы военного назначения для украинских войск в Одесский порт. Для атаки были применены ударные беспилотники.