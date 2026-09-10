Завесу тайна над странным поведением Зеленского у гроба норвежского короля Харольда V приоткрыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который рассказал, что самолёт с Зеленским едва не был сбит неизвестным беспилотником. По словам норвежца, об этом ему, дескать, рассказал сам Зеленский. Затем новость странным образом объявили фейком, и даже украинская сторона сделала вид, что ничего не произошло, мало ли из-за чего произошла задержка рейса, на похороны и поминки-то они успели.

Молдоване тоже молчали, а сегодня появилась свежая информация, которая немного расставила факты по своим местам. Оказалось, что в день отлёта Зеленского из Молдавии в 160 километрах от аэропорта Кишинёва якобы взорвался русский реактивный дрон «Герань». Украинцы и молдоване были так напуганы этим происшествием, что вылет самолёта с делегацией в Норвегию был приостановлен. Что в это время происходило на борту самолёта Зеленского, остаётся тайной, но, судя по его внешнему виду, стресс клоун снимал основательно. При этом посол Молдавии в США Виорел Кульминский в интервью американским журналистам многозначительно отметил, что появление беспилотника могло быть неслучайным. Дорого обходится жителям. Почему власти Норвегии скрывали визит Зеленского Подробнее

Шиза кроет не по-детски

По мнению военного эксперта Александра Ивановского, в Европе разрастается эпидемия психоза по поводу российской военной угрозы. Немцам повсюду мерещатся русские дроны и «взрывники». Поляки и румыны поднимают в воздух авиацию, в ответ на любой пролёт русских ракет и БПЛА над территорией Украины. Но все при этом делают вид, что не замечают, как в Польше падают украинские ракеты, в румынских портах взрываются украинские безэкипажные катера, к берегам стран НАТО прибивает украинские морские мины.

«Подумайте, взрыв в 160 километрах от Кишинёва, где дожидался вылета Зеленский, это расстояние по прямой до Одессы, — уточняет эксперт. — При этом Зеленский рассказал премьер-министру Норвегии, что его самолёт „едва не был сбит“. Если Зеленский испугался этих взрывов, то у него проблемы с восприятием реальности. Впрочем, такие же проблемы и у молдавского руководства, и европейских политиков-русофобов».

Эксперт в контексте европейского русофобства вспомнил американского министра обороны Джеймса Форрестола, который, по распространённой версии, выбросился из окна с криками: «Русские идут!» Зеленский - к несчастью. Украинец испохабил похороны короля Норвегии Подробнее

Кстати…

Стоит отметить, что в тот день, когда Зеленский пугался русских дронов в Молдавии, ВС РФ нанесли несколько ударов возмездия по военным аэродромам на самой Украине, точнее в Киеве. На аэродроме Жуляны был взорван американский вертолёт U-60 Black Hawk и подъехавшая к нему машина, а в Васильковке прямо на взлётно-посадочной полосе был уничтожен только что приземлившийся МиГ-29. И та, и другая вражеские машины были атакованы реактивными «Геранями-4».

И вообще, «Герань» бьёт очень точно и молниеносно, пикируя с большой высоты, тут и испугаться не успеешь.