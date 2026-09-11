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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Путин встретился с президентом Египта

Кристина Соловьёва / РИА Новости
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Глава России Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, сообщил Кремль.

В частности, стороны обсудили совместные проекты двух стран. Путин подчеркнул, что реализуются в том числе «крупные проекты», «причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности».

Также российский лидер обратил внимание на рост товарооборота между Москвой и Каиром. По словам Путина, он «становится все лучше и лучше и по структуре».

Ранее президент РФ говорил о том, что Египет является одним из ключевых партнеров государства в Африке.
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ПолитикаВ миреАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинРоссияЕгипетБРИКС
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