Глава России Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, сообщил Кремль.

В частности, стороны обсудили совместные проекты двух стран. Путин подчеркнул, что реализуются в том числе «крупные проекты», «причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности».

Также российский лидер обратил внимание на рост товарооборота между Москвой и Каиром. По словам Путина, он «становится все лучше и лучше и по структуре».

Ранее президент РФ говорил о том, что Египет является одним из ключевых партнеров государства в Африке.