Путин заявил, что начинаниям БРИКС будет сопутствовать успех

Президент России Владимир Путин во время делового форума БРИКС в Нью-Дели выразил уверенность в том, что начинаниям объединения будет сопутствовать успех.

«Страны БРИКС доказали, что умеют упорно трудиться, честно работать, на равных сотрудничать, видеть общую картину и взаимовыгодные перспективы. Могут дать ответы на любые вызовы, а значит, нашим начинаниям будет сопутствовать успех», — сказал он.

Российский лидер, в частности, отметил, что страны БРИКС формируют новую устойчивую платформу глобального роста, правила которой не навязываются извне.

Кроме того, глава РФ обратил внимание на обеспечение государствами БРИКС почти половины прироста мировой экономики.

XVIII саммит БРИКС проходит с 11 по 13 сентября.