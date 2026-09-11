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Путин: страны БРИКС за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП

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Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Более 40 процентов мирового ВВП за последние пять лет произвели государства БРИКС, в то время как вклад «Большой семерки» (G7) составил всего 29 процентов, сообщил президент России Владимир Путин.

«Почему она "большая", не понимаю», — сказал он на деловом форуме БРИКС.

Он также отметил, что государства БРИКС дали половину прироста мировой экономики, а G7 — менее 20 процентов.

Ранее Путин на форуме БРИКС выразил уверенность, что начинаниям объединения будет сопутствовать успех. Он также отметил, что против России введено количество санкций, которое вдвое превышает число ограничений, действующих против всех остальных стран мира вместе взятых.

Напомним, XVIII саммит БРИКС проходит с 11 по 13 сентября в Нью-Дели.
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