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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Особый подарок: раскрыт смысл тайного послания Моди Путину

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Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

В ходе встречи на полях саммита БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину переведенный на русский язык древнеиндийский трактат «Тируккурал», созданный около двух тысяч лет назад индийским писателем Тируваллуваром.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыла значение этого подарка.

«“Тируккурал” — это древнетамильский текст, созданный тамилами, народом, живущим на юге Индии. Это сборник притч, поэтических высказываний и тому подобных произведений, в котором очень много говорится о вечных мудрых истинах, которые не исчезают со временем. Эта книга подарена как один из мировых шедевров литературы в русском переводе, как знак уважения. Это вполне обычная история, все хотят, чтобы их великое литературное наследие было известно вне страны», — объяснила она.

«Тируккурал», созданный порядка двух тысяч лет назад, считается одним из наиболее известных произведений классической тамильской литературы. Сборник освещает вопросы нравственности, управления государством, человеческих отношений и любви.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в саммите БРИКС. В программу поездки президента РФ включены двусторонние переговоры с Моди и другими главами государств.
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