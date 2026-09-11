Видео рукопожатия Путина завирусилось в Индии

Видео рукопожатия президента России Владимира Путина и бортпроводницы после его прилета в Индию на саммит БРИКС завирусилось в местных соцсетях.

«Путин завоевывает сердца в Индии…» — заявил индийский новостной портал Times Now.

В его публикации отмечается, что жители Индии описывают данный жест как теплый и скромный.

На распространяющихся по сети кадрах Путин выходит из самолета и перед тем, как спуститься по трапу, протягивает руку бортпроводнице, что-то ей при этом говоря.

Президент России прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, чтобы в том числе принять участие в саммите БРИКС (11–13 сентября) и провести переговоры с премьер‑министром страны Нарендрой Моди.