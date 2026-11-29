Принц Гарри после возвращения в Великобританию провел тайную встречу со своим отцом, королем Карлом III. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным газеты, в октябре монарх пригласил младшего сына провести время вместе в королевском поместье Балморал в Шотландии. Эта встреча стала первой личной встречей отца и сына после переезда Гарри из Великобритании. Меган Маркл и дети пары, а также королева Камилла в ней не участвовали.

«Есть желание сохранить хорошие отношения», — рассказал изданию источник, комментируя отношения между королем и его младшим сыном.

20 августа стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Семья прилетела из Калифорнии частным самолетом. Дети пары уже посещают британскую школу.