Стоит отметить, что приоритетность российских ударов возмездия прекрасно прослеживается. Среди «жирных» целей последнего времени военные эксперты называют мосты, объекты энергетики, морские суда с портовой логистикой и, конечно, железные дороги. В общем, всё то, что непосредственно влияет на возможности украинской военной машины.

«Железку» в бараний рог

Удары по украинским железным дорогам, в последнее время, стали носить системный характер. Если раньше ВС РФ охотились исключительно на военные эшелоны, то теперь тактика изменилась. «Вне закона» поставлены все локомотивы, паровозы, тепловозы, электровозы, которые способны тянуть вагоны с военной техникой, боеприпасами, личным составом и имуществом ВСУ и НАТО.

Общие потери украинского подвижного состава уже перевалили за цифру в несколько тысяч единиц, а если вести речь только о локомотивах различных типов, то их больше 600. Причём, как отмечают эксперты, ориентируясь на цифры из открытых источников, львиная доля их — 400 единиц, выведена из строя, а попросту сожжена, в этом году.

В отличие от морских судов «чёрного флота НАТО», которые после ударов беспилотников выводятся из строя, но остаются на плаву и даже могут «доковылять» в какой-нибудь натовский порт, железнодорожные локомотивы сжигают безжалостно. Причём удары наносятся не только по тем тепловозам/электровозам, которые тянут вагоны, но и по отдельно передвигающимся локомотивам.

Особо «жирными» целями считаются маневровые тепловозы, без которых на узловых станциях не собрать ни один воинский эшелон. По сути, «маневровики», как называют эти локомотивы, как раз и есть те «рабочие лошадки», которые составляют основу железнодорожной логистики.

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По информации координатора пророссийских сил Сопротивления Сергея Лебедева, на Украине к 400 уничтоженным локомотивам добавилось ещё четыре, сожжённых ударами «Гераней» на ж/д станциях Днепропетровска и оккупированного врагами Запорожья. Таким образом количество уничтоженных локомотивов составило магическую цифру 404.

Кстати, так часто называют и саму Украину — «страна 404». Это, своего рода, отсылка к коду ответа в интернете, обозначающего, что запрашиваемой страницы не существует. Смешно. Но по сути Украины не существует, как независимого государства. Она является прокси-страной, выполняющей команды Запада. Так и тяговый состав украинских железных дорого тоже подходит к концу. Понятно, что Европа ещё что-то будет передавать Украине, но запас свободных локомотивов практически исчерпан, а на постройку новых нужны деньги и время. Последнего у режима Зеленского, судя по сгущающимся в мире тучам, осталось крайне мало.

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Накопление проблем приводит к катастрофе

Подпольщик отмечает, что при ударах по железной дороге наиболее ценным трофеем, конечно же, является именно локомотив. Он справедливо отмечает, что рельсы и шпалы можно довольно быстро заменить, а вот быстро найти резервный тепловоз не получится. По его мнению, определяющим для грядущего коллапса ж/д сообщения на Украине будет являться «накопление повреждений» подвижного состава: локомотивов и вагонов за продолжительный период.

«Если количество повреждённой техники будет расти быстрее, чем возможности её ремонта и замены, это неизбежно отразится на устойчивости железнодорожных перевозок», — объясняет координатор пророссийского подполья.