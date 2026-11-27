Губернатор Александр Беглов 26 ноября встретился с президентом Вьетнама, генеральным секретарём ЦК Компартии страны То Ламом. Стороны обсудили сотрудничество в экономике, образовании, науке, транспорте и культуре.

То Лам высоко оценил значение визита и поблагодарил Петербург за сохранение памяти о первом президенте Вьетнама Хо Ши Мине. Он предложил расширять прямые контакты между регионами, предприятиями и вузами двух стран.

«Для меня и всей делегации большая честь быть принятыми Президентом Вьетнама. На недавнем саммите АТЭС вы и Президент России Владимир Владимирович Путин вновь подтвердили курс на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства. Мы впечатлены тем, как развивается Вьетнам под руководством Коммунистической партии. Вы продолжаете курс Первого Президента — товарища Хо Ши Мина, которого глубоко уважают и чтут в нашей стране. Санкт-Петербург стал лидером среди регионов России по интенсивности взаимодействия с вашей страной. Только в прошлом году мы провели более 300 совместных мероприятий», — отметил Александр Беглов.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В ходе визита Петербург заключил соглашение о побратимстве с провинцией Хынгиен, родиной То Лама. В декабре аналогичный документ планируют подписать с провинцией Тханьхоа.

Среди ключевых проектов — развитие метрополитена Ханоя. Соответствующий меморандум уже подписан, впереди технические консультации и проработка финансовых решений. Вузы двух стран также готовят совместные программы в области информационной безопасности, атомной энергетики, искусственного интеллекта и биотехнологий. Предусмотрены и школьные обмены. В марте 2027 года Военно-морская академия Вьетнама примет делегацию Нахимовского училища.

Александр Беглов пригласил То Лама с супругой в Петербург и предложил установить в Ханое памятник советским и вьетнамским гражданским специалистам. В Северной столице уже благоустроена площадь Хо Ши Мина и открыт Вьетнамский сад. К первому Дню культуры Вьетнама город подготовил концерт «Симфония дружбы».

По итогам встречи стороны договорились развивать контакты предприятий и инвесторов, образовательные и культурные обмены.

«Визит делегации проходил в атмосфере искренней дружбы и гостеприимства. Готовы делиться опытом в сфере городского хозяйства, строительства метро, цифровизации и зеленых технологий. Главное, что мы увозим с собой, — ощущение подлинной, живой дружбы наших народов», — подчеркнул Александр Беглов.