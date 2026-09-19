Памфилова прокомментировала сообщения о вбросе бюллетеней в Коми

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что органы внутренних дел проверяют информацию о возможном вбросе бюллетеней на избирательном участке в Республике Коми. Речь идет об участке №62 в Сыктывкаре.

По ее словам, 18 сентября в социальных сетях появилась информация о выявлении около 50 бюллетеней, в которых уже была проставлена отметка за одну из политических партий.

«По данному факту проводится проверка органами внутренних дел. Заполненные избирательные бюллетени изъяты в качестве вещественного доказательства», — сообщила Памфилова.

В Избирательной комиссии Республики Коми уточнили, что проверка проводится совместно с правоохранительными органами. Голосование на участке не прерывалось, в 20:00 он закрылся в установленное время.

Памфилова заявила, что обстоятельства произошедшего необходимо тщательно установить, в том числе выяснить, было ли случившееся намеренным действием или провокацией.

Ранее глава ЦИК призвала сотрудников избирательных комиссий не поддаваться на возможные провокации во время голосования. Она рекомендовала в подобных ситуациях сохранять спокойствие и обращаться на горячую линию Центризбиркома.