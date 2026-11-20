Владимир Путин заявил, что ответ России будет «гораздо более болезненным», чем удары по Крымскому мосту. Президент назвал Крымский мост гражданским объектом и заявил, что по нему давно не перевозят военную технику, боеприпасы и нефтепродукты. Подробности — на aif.ru.

Кратко о главном

Владимир Путин 19 ноября 2026 года заявил, что Россия ответит на удары по Крымскому мосту. Он выступил перед журналистами в китайском Шэньчжэне после переговоров с лидерами Китая и США на саммите АТЭС;

После атак президент, по его словам, отказался от идеи договориться с Украиной о прекращении ударов на море или по объектам энергетики;

К 16:21 мск 19 ноября движение поездов возобновили по одному пути. Автомобильная часть моста оставалась закрытой.

Что известно о повреждениях моста?

Атака в ночь на 19 ноября стала третьей за неделю, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. После неё движение поездов временно остановили. По данным Минтранса, пострадавших не было. Президент России сообщил о серьёзных повреждениях автомобильной части моста и пообещал её восстановить. Министр транспорта Дмитрий Ядров заявил, что ведомство сможет обеспечить перевозку пассажиров и грузов, если ремонт затянется.

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Частые вопросы и ответы

Какую договорённость обсуждали до атак на Крымский мост?

По словам Владимира Путина, речь шла о возможности договориться с Украиной о прекращении ударов на море или по объектам энергетики. Обсуждение шло в российском Совете безопасности.

Возобновилось ли движение поездов по Крымскому мосту 19 ноября?

Да. После временной остановки поезда снова пустили по одному железнодорожному пути.

Когда откроют Крымский мост для автомобилей?

На 19 ноября точную дату открытия не объявили. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сроки восстановительных работ рассчитывают уточнить в течение недели.