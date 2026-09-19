Сводка СВО, утро 19 сентября. Враг гнется: ВС РФ выигрывают битву за Орехов

Российские бойцы с боями закрепились в южной части города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщает военный аналитик Андрей Марочко.

По его словам, ВС РФ в данный момент вдоль реки Конка продвигаются на север населенного пункта. Напомним, Орехов – последний крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пути к Запорожью.

Ситуация на других направлениях

На северском участке продолжаются интенсивные бои у Васильевской Пустоши и Николаевки, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын. Также наши военные наносят постоянные удары по инфраструктуре Краматорска и Славянска.

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Наемники гибнут под Харьковом

На константиновском направлении идут позиционные бои у Алексеево-Дружковки. На добропольском – кипят сражения за Сергеевку и Гулево. На днепровском фронте отмечена контрбатарейная борьба, кроме того – наши без перерыва бьют по логистике противника.

В попытке прорваться из «котла», в который в Харьковской области попали до 1700 украинских боевиков, командование ВСУ экстренно бросает в бой иностранных наемников. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

В частности, «легионеры» поступили в распоряжение 127-й отдельной механизированной бригады, которая пытается прорвать кольцо с внешней стороны.Но наши бойцы уверенно сдерживают натиск. Только за последние сутки враг потерял на харьковском направлении более 90 солдат и офицеров.

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Реактивные дроны крушат Украину

Российские военные минувшей ночью атаковали беспилотниками порт Ильичевска в Одесской области. Об этом пишет координатор украинского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, около часу ночи реактивный дрон ударил по портовой инфраструктуре. Ближе к трем часа ночи местные жители наблюдали еще один мощный прилет. «2:49 — очень мощный взрыв в районе портовой инфраструктуры. Жахнуло так, что дом вздрогнул», – приводит подпольщик слова очевидца.

Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщает о прилетах в Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской и Черниговской областях. Цели и результаты ударов пока уточняются.