Утром 19 сентября ВС РФ нанесли серию мощных ударов по Одесской области, разрушая логистику противника. Подробности в своем Telegram-канале приводит координатор украинского подполья Сергей Лебедев.

Системная работа

По данным подполья, одной основной целью сегодняшних атак стал мост в районе населенного пункта Маяки в Одесской области. Только за минувшие сутки по объекту около 15 крылатых ракет «Бандероль» и пяти корректируемых авиабомб (КАБ).

Таким образом наша армия продолжает массированную работу по транспортному коридору на юго-западе Одесской области. Минобороны РФ ранее заявляло о поражении двух автомобильных мостов через Днестр в этом районе.

«Юго-запад Одесской области связан с основной территорией Украины ограниченным количеством сухопутных маршрутов. Направление через Маяки позволяет вести поток дальше по маршруту, часть которого проходит через Молдавию. Через этот транспортный контур завязаны направления на Измаил, Рени, дунайские переправы и далее к румынской границе», — объясняет Лебедев важность ударов по этому району.

Судя по количеству ударов, ВС РФ начали системную работу по Маякам. Задача — не просто разрушить отдельный мост, а увеличивать стоимость, время и сложность всей транспортной цепочки юго-запада Одесской области. В идеале — вовсе сделать невозможной поставку западного оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении.

Удары по другим направлениям

Минобороны РФ сообщает, что Киевской был поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк». Он использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.

Кроме того, в порту Черноморска прилетело по сухогрузу, доставлявшего военную технику для ВСУ. Еще два судна были атакованы в порту Одессы.

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Также подполье пишет о прилетах по Николаевской области. По предварительной информации, удары пришлись по военному аэродрому в Воскресенске. На нем базируются самолеты, которыми киевский режим наносит террористические удары по мирным регионам России.