Утром 19 сентября ВС РФ нанесли серию мощных ударов по Одесской области, разрушая логистику противника. Подробности в своем Telegram-канале приводит координатор украинского подполья Сергей Лебедев.
Системная работа
По данным подполья, одной основной целью сегодняшних атак стал мост в районе населенного пункта Маяки в Одесской области. Только за минувшие сутки по объекту около 15 крылатых ракет «Бандероль» и пяти корректируемых авиабомб (КАБ).
Таким образом наша армия продолжает массированную работу по транспортному коридору на юго-западе Одесской области. Минобороны РФ ранее заявляло о поражении двух автомобильных мостов через Днестр в этом районе.
Судя по количеству ударов, ВС РФ начали системную работу по Маякам. Задача — не просто разрушить отдельный мост, а увеличивать стоимость, время и сложность всей транспортной цепочки юго-запада Одесской области. В идеале — вовсе сделать невозможной поставку западного оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении.
Удары по другим направлениям
Минобороны РФ сообщает, что Киевской был поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк». Он использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.
Кроме того, в порту Черноморска прилетело по сухогрузу, доставлявшего военную технику для ВСУ. Еще два судна были атакованы в порту Одессы.
Также подполье пишет о прилетах по Николаевской области. По предварительной информации, удары пришлись по военному аэродрому в Воскресенске. На нем базируются самолеты, которыми киевский режим наносит террористические удары по мирным регионам России.