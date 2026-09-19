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Минобороны: ВС РФ освободили Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево

Vladimir Baranov / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Российские военнослужащие освободили Зеленую Диброву в Запорожской области, а также Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

При этом еще 17 сентября Минобороны РФ сообщало о боевых действиях подразделений группировки войск «Центр» в районе Гулево в ДНР. 

Ранее  российские войска освободили в ДНР Золотой Колодезь и Веролюбовку. По данным Минобороны РФ, Золотой Колодезь перешел под контроль подразделений группировки «Центр», Веролюбовка — российских военнослужащих на другом участке фронта. 

До этого сообщалось об освобождении Зоревки в Запорожской области и Новогришино в ДНР. Зоревку, по данным Минобороны, заняли подразделения группировки войск «Восток», Новогришино — группировки «Центр». 
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