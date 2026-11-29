Гади Айзенкот стал центральной фигурой борьбы за власть в Израиле. Президент поручил ему сформировать правительство, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху готов уступить ему первый срок ротации.

Военный до мозга костей

Айзенкот — бывший начальник Генштаба, пришедший в политику после завершения службы. Он родился в 1960 году в Тверии в семье выходцев из Марокко. Военную службу начал в 1978 году, поступив в бригаду «Голани». Это одно из старейших и наиболее известных пехотных соединений Армии обороны Израиля. Ее сформировали в 1948 году, вскоре после создания государства. Бригада участвовала в основных войнах и крупных операциях страны. Служба в «Голани» считается важной ступенью военной карьеры, а командование этим соединением — заметным достижением для офицера. Айзенкот начал службу именно там и прошел путь от командира отделения и взвода до заместителя командира бригады.

Айзенкот в 2025 году основал партию «Яшар! с Айзенкотом». Фото: Commons.wikimedia.org

В последующие годы Айзенкот занимал ключевые командные и штабные посты. Он руководил региональной бригадой на Западном берегу реки Иордан, был военным секретарем президента и министра обороны, командовал дивизиями, возглавлял оперативное управление Генштаба. В 2006 году стал командующим Северным военным округом и оставался на этой должности до 2011-го. В 2013 году получил пост заместителя начальника Генштаба.

В 2015 году Айзенкот стал начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля. На этом посту он находился почти четыре года. Всего его военная карьера длилась 41 год. После завершения службы он ушел в отставку.

Гади Айзенкот в ходе боевой операции. Фото: Commons.wikimedia.org

После ухода из армии Айзенкот не сразу занял ведущую роль в партийной политике. В 2022 году он вошел в избирательный блок «Национальное единство» и был избран депутатом кнессета. Позднее он создал собственную центристскую партию «Яшар» и стал ее лидером. В политике он сохраняет образ военного руководителя, а безопасность остается важной темой.

Премьерский срок — пока только предложение

Айзенкот получил поручение сформировать правительство после консультаций президента Ицхака Герцога с парламентскими партиями. Его блок пытается собрать коалицию после выборов, не давших основным лагерям большинства.

Лидер партии «Ликуд» Нетаньяху заявил, что готов отойти от принципа, по которому премьерский пост первым получает лидер крупнейшей партии. Он предложил, чтобы Айзенкот возглавил правительство на начальном этапе ротации, а сам Нетаньяху стал альтернативным премьер-министром. Он объяснил это необходимостью создать кабинет национального единства на фоне угроз безопасности.

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Айзенкот и его партнеры пока не объявили о согласии на предложение. Сам политик публично призвал к переговорам и заявил, что готов проверить, насколько серьезны намерения «Ликуда». Его команда ранее передала Нетаньяху подробное предложение, но ответа не получила. Переговоры должны прояснить, возможен ли компромисс по принципам будущего правительства.

Предложение Нетаньяху меняет расклад переговоров. Сторонам необходимо договориться о составе коалиции и получить поддержку большинства депутатов парламента. Но пока исход формирования кабинета остается открытым.