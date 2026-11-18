Правоохранительные органы Германии инициировали проверку по факту возможного оказания незаконного давления на парламентариев от Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом пишет портал Focus Online.

«Речь идет о заверениях, которые члены ландтага должны были дать под присягой, подтверждающих, что они не голосовали за кандидатов от АдГ», — говорится в материале.

Согласно опубликованным данным, расследование проводится по статье Уголовного кодекса ФРГ.

Как уточняет издание, 13 октября, непосредственно перед стартом заседания фракции ХДС, парламентариям были розданы заранее составленные бланки заявлений.

Документы требовали подтверждения под присягой отсутствия каких-либо договоренностей с АдГ, а также факта неизбрания Тобиаса Рауша на пост спикера ландтага и Ханса-Томаса Тилльшнайдера на должность его заместителя, что имело место 6 октября.

В тексте документов содержалось условие о необходимости сложения депутатских полномочий в случае нарушения данной присяги. Именно этот пункт, по мнению следователей, формирует состав преступления, связанного с незаконным принуждением.

Ранее опросы показали, что АдГ вдвое опередила ХДС в Саксонии.