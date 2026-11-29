Американский актер Мэттью Макконахи может рассмотреть возможность участия в президентских выборах в США в 2028 году. По версии газеты The Hill, он потенциально способен выдвинуть свою кандидатуру как независимый претендент, не связанный ни с Демократической, ни с Республиканской партией.

Издание напоминает, что участие знаменитостей в политике уже не выглядит необычным. В частности, нынешний президент Дональд Трамп пришел в Белый дом из мира реалити-шоу. Сам Макконахи также давал повод предполагать, что может оставить кинематограф ради политической карьеры.

Как пишет The Hill, перед промежуточными выборами в США актер опубликовал видеообращение, в котором заявил, что независимые кандидаты способны вернуть законодателей к политическому центру, где, по его мнению, сосредоточено большинство американских ценностей.

«Поэтому независимые кандидаты должны участвовать в борьбе — не в знак протеста, не в качестве деструктивных факторов, а как реальные и потенциальные победители, которые должны быть включены в избирательный бюллетень и которых мы будем серьезно рассматривать», — сказал Макконахи.

Газета расценила это заявление как возможный намек на политические планы актера. При этом сам Макконахи официально не объявлял о намерении баллотироваться.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 7 ноября 2028 года. Победитель вступит в должность 20 января 2029 года и станет 48-м президентом страны.