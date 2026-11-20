Пожар вспыхнул в строении на территории объекта инфраструктуры в Голосеевском районе Киева, сообщил глава города Виталий Кличко.

В своём Telegram-канале он отметил, что, по предварительным данным, речь якобы идёт об офисном здании. По его словам, ещё одно строение загорелось в зоне нежилой застройки в Подольском районе города.

Украинские СМИ ранее сообщили, что в столице страны прогремели взрывы. На этом фоне в городе зазвучали сирены воздушной тревоги.

Напомним, в конце октября в Дарницком районе Киева загорелись складские помещения после прогремевших взрывов. Городские власти заявили, что строения получили повреждения.