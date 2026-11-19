Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, который покинул Украину, назвал Владимира Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования.

Парламентарий заявил, что любые мирные инициативы не имеют шансов на успех, пока у власти в Киеве остаётся нынешнее руководство. В публикации он использовал жёсткие формулировки.

«Главное препятствие на пути к любому мирному процессу — это Зеленский и его камарилья, проклятые убийцы Украины и украинского народа», — отметил Дмитрук в своём Telegram‑канале.

Депутат обратился к международному сообществу с призывом повлиять на ситуацию. По его мнению, усилия следует сосредоточить на «ликвидации террористического режима», захватившего власть в стране.

Ранее Дмитрук также указал на то, что Зеленский с 2022 года суммарно провел за пределами страны более двух лет.