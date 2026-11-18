Офицеру ВВС Индии грозит срок вплоть до пожизненного за тягу к «клубничке». В обмен на пикантные фотографии он отправлял пакистанскому агенту секретные документы и даже согласился провести диверсию на военной базе.

Секретными сведениями он торговал с января (когда познакомился с привлекательной незнакомкой в сети) по апрель. Тариф: одна страница документа — одна интимная фотография. В итоге за 4 месяца похотливый офицер передал Пакистану массу чувствительных сведений, включавших в себя военные планы Индии, оперативные возможности авиабазы, методы противоборства пакистанским разведывательным беспилотникам и т. д. Попался он совершенно случайно: на авиабазе в его руках заметили смартфон, что запрещено правилами объекта. Позднее выяснилось, что гаджет он приволок с собой для того, чтобы с его помощью установить на компьютеры сотрудников вредоносное ПО, которое отправляло бы данные разведке Пакистана. Разбитые надежды. Хуанг готов вернуться в Nvidia, но место уже занято Подробнее

В Индии после этого случая призывают ужесточить военные протоколы безопасности, а также тщательнее проверять психологическое состояние военнослужащих. Ведь, к примеру, у погоревшего на любовных похождениях главы Nvidia Дженсен Хуанга эти похождения хотя бы были. А офицер ВВС Индии предал Родину ради голых фото.