Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг сообщения о блокировке счетов своего сына и посоветовал журналистам дать опровержение, чтобы не попасть под суд, — об этом он сообщил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3.

В среду, 18 ноября, несколько словацких СМИ опубликовали сообщения о том, что немецкий Deutsche Bank якобы заподозрил сына премьера Михала в отмывании денег и заблокировал его счета.

Политик заявил, что журналисты не проверили информацию и опубликовали ложь, — по словам Фицо, за девять часов появилось около 50 публикаций на данную тему.

В качестве доказательства премьер продемонстрировал запись телефонного разговора Михала с оператором банка, который во время беседы сообщил, что счет по-прежнему активен, а также указал сумму, которая на нем лежит.

«Сейчас я вам очень советую бежать в редакции и писать извинения, если вы не побежите, то через несколько дней вы будет отвечать на иски, поскольку ни я, ни мой сын это не оставим», — сказал Фицо журналистам.