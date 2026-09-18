Bloomberg: Саудовская Аравия в октябре не поставит нефть на два НПЗ в ЕС

Саудовская государственная компания Saudi Aramco в октябре не поставит нефть по меньшей мере на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Европе из-за ударов хуситов (йеменское мятежное движение «Ансар Аллах») по трубопроводу «Восток - Запад». Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По словам собеседника, атакованный хуситами нефтепровод частично восстановил работу в среду. Его повреждения спровоцировали «панические закупки» некоторых клиентов Saudi Aramco. С момента ударов по трубопроводу польский энергетический концерн Orlen провел «десятки тендеров» в поисках альтернативных источников поставок.

Пропускная способность трубопровода протяженностью 1,2 тыс. км достигает 7 млн баррелей в сутки. По нему перекачивается нефть с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на побережье Красного моря.

Ремонт трубопровода, как утверждает источник Reuters, может занять 5-6 недель.

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