Нефть и энергетика вспыхнут как спички: Киев в панике от точных ударов РФ

Армия России может уничтожить все НПЗ на Украине, однако более логично уничтожать наиболее уязвимые энергетические цели. Подробнее об этой тактике в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, комментируя возможность уничтожения энергетических объектов в ответ на атаки Киева по РФ.

Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 641 украинский БПЛА над Россией. Наиболее массированным ударам подверглись Ярославская и Ростовская области. Поврежден Ярославский НПЗ, в Ростове-на-Дону повреждены шесть частных домов и трансформаторная подстанция.

«Даже если вывести одновременно все НПЗ на Украине, нужно помнить, что всегда есть мобилизационные стратегические запасы у любого государства. Да, они на Украине истощены, но вывести их из строя одновременно уже будет сложнее. При этом продолжаются и поставки со стороны Запада. Не так регулярно и не в тех объемах, как раньше, но это все равно ручеек поставок, который не пересыхает», — отметил Попов.

Генерал добавил, что армия РФ продолжит наносить удары по наиболее уязвимым энергетическим мощностям Украины для приостановки их работы.

«Можем нанести по самым болевым точкам, что у них, как говорят в народе, на ладан дышит. Выявить слабые места и добить их, чтобы нарушить их функционирование и чтобы месяца 2-3 противник не мог их полностью восстановить», — подчеркнул Попов.

Ранее Минобороны РФ раскрыло цели, которые подверглись ударам в ответ на атаки ВСУ в ночь на 17 сентября. Среди поврежденных есть предприятия по производству и хранению БПЛА различных типов дальности в Киеве.