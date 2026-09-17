Цена нефти Brent упала ниже 103 долларов за баррель

На лондонской площадке ICE 17 сентября котировки ноябрьского фьючерса на нефть Brent впервые с 10 сентября 2026 года опустились ниже отметки в 103 доллара за баррель. Это следует из биржевых данных.

К 14:13 по московскому времени цена на нефть составляла 102,89 доллара за баррель, что соответствует снижению на 2,78%.

В 14:18 мск темпы падения Brent замедлились до 2,54%, а стоимость контракта поднялась до 103,14 доллара за баррель. Параллельно октябрьский фьючерс на WTI подешевел до 100,52 доллара за баррель, показав уменьшение на 1,86%.

Ранее сообщалось, что каждая десятая АЗС во Франции испытывает проблемы с топливом.