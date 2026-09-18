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Посольство РФ: санкции против России оказывают медвежью услугу США

pixabay.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Законопроект об ужесточении санкций против России, одобренный Конгрессом США, может привести к росту цен на бензин в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне в социальной сети X*.

В российской дипмиссии отметили, что законопроект сенатора Линдси Грэма**, который был принят 16 сентября Палатой представителей после одобрения Сенатом, наносит ущерб действующей администрации США, стремящейся «сделать Америку снова великой».

По мнению посольства, ограничение торговли российскими нефтью и газом на фоне острой нехватки поставок с Ближнего Востока способно дестабилизировать энергетические рынки. В дипмиссии подчеркнули, что это напрямую ведет к повышению цен на бензин перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал одобрение конгрессом США «адских санкций» против РФ.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры

** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

 
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