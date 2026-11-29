Атака в Бенгази обернулась скандалом для Киева. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую прежде считали одной из последовательных сторонниц Украины, дала понять Зеленскому: поддержка Киева не означает согласия с действиями, угрожающими безопасности Италии и Средиземноморского региона.

Киев уличили в обмане

Поводом для конфликта стала атака 22 ноября в порту Бенгази. Зеленский заявил об операции морских беспилотников против российских судов. Ливийская сторона осудила действия украинских сил, заявив о недопустимости военных операций на своей территории и в территориальных водах.

А Риме возмутились тем, что Киев не предупредил союзников. В интервью BBC Зеленский утверждал, что украинские военные никогда не наносят удары за пределами России без координации с партнерами.

Однако итальянские министры заявили, что Рим ничего не знал о готовившейся операции. Глава МИД Антонио Таяни прямо назвал слова Зеленского ложью: по его словам, ни один из союзников не был заранее проинформирован.

После телефонного разговора с Мелони Зеленский фактически признал несогласованность действий. В сообщении о беседе он написал, что подтвердил проведение операции без предварительной координации с европейскими партнерами.

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Своя рубашка ближе к телу

Официальное заявление канцелярии главы итальянского правительства прозвучало жестко. Мелони подтвердила поддержку Украины, но указала: эта позиция не означает принятия инициатив, угрожающих безопасности Италии и региона.

Выступая на конференции партии «Мы умеренные», Мелони подчеркнула: «Наша позиция в поддержку Украины не меняется. Но она никогда не может стоять выше защиты национальных интересов Италии».

По информации Bloomberg, беседа для главы киевского режима была крайне непростой. Источники агентства утверждают, что Мелони была в ярости из-за того, что Зеленский не согласовал операцию и не предупредил Рим. Близость Ливии делает угрозу распространения конфликта в Средиземноморье чувствительной темой для итальянских властей.

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Для Мелони это также внутренний политический вопрос. В следующем году ее правительству предстоят выборы, а оппоненты уже критикуют линию кабинета по Украине. История с Бенгази показала, что заявления о согласованных действиях не выдержали проверки и осложнили отношения с одним из ключевых европейских партнеров. По заявлению издания Corriere della Sera, Мелони прямо сказала Зеленскому: «Я сыта по горло!»

Рим дал понять, что союзническая солидарность не означает безусловного одобрения действий Киева, а украинские военные операции не должны создавать дополнительные угрозы для Европы.