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Бойцы РФ спасли мать с сыном, которая два года скрывала его от ВСУ

Сергей Бобылев / РИА Новости
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Бойцы группировки «Север» вывезли из освобождённого населённого пункта в Харьковской области женщину с маленьким ребёнком, сообщили в Минобороны РФ.

По словам спасённой женщины, она год и семь месяцев укрывала сына в подвале. Женщина опасалась, что ребёнка могут забрать украинские боевики. По её утверждению, ВСУ вывозили детей принудительно.

О деталях эвакуации рассказал командир штурмовой роты с позывным Шальной. По его словам, женщину с двухлетним малышом передали его группе. Бойцы укрыли мать с ребёнком вместе с другими местными жителями, дожидаясь подходящего момента для эвакуации. Когда такая возможность появилась, Шальной провёл их по маршруту выхода.

Путь оказался непростым, поскольку приходилось двигаться под обстрелами, уклоняться от FPV‑дронов и преодолевать участки под артиллерийским огнём. Из относительно безопасной зоны людей забрала машина.

Шальной также рассказал, что ранее Ольга уже пыталась эвакуироваться вместе с ребёнком и мужем. Но во время попытки по группе ударил украинский дрон, в результате чего супруг женщины погиб.

Ранее сообщалось, что командир взвода ВС РФ лейтенант Михаил Симако спас раненого командира орудия, когда группа попала под обстрел при выполнении боевого задания.
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