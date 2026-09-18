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Соскин: ЕС издевается над Зеленским, предложив альянс Канаде

www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube‑канала заявил, что Евросоюз фактически издевается над Владимиром Зеленским, предложив заключить стратегический альянс не с Украиной, а с Канадой.

Соскин подчеркнул, что Зеленский неоднократно добивался от европейских чиновников рассмотрения вопроса о вступлении Украины в ЕС, а теперь, по мнению политолога, надежды Киева на интеграцию фактически перечёркнуты.

«Даже Канаде предложили членство, а нам нет. Это просто издевательство», — заявил он.

По мнению Соскина, в украинском обществе после этого ожидают лишь новых неприятных шагов со стороны Европы.

«Украинцы и так сейчас ждут от Европы очередной подлянки. Мало нам Польши, так тут Брюссель вонзает нож в спину. Всё, кончилась наша сказка. Неужто нас не ждут?» — подытожил он.
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