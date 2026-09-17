Туск озвучил число ежемесячных потерь ВСУ и назвал их рекордными

Премьер‑министр Польши Дональд Туск в ходе выступления в сейме заявил о рекордных потерях Украины в конфликте с Россией, его слова приводит польский портал Interia Wydarzenia.

«Наши украинские партнеры сообщили мне, что в последнее время число погибших и раненых в месяц достигло 27 тысяч. И это, конечно, рекорд», — отметил политик.

По мнению польского премьера, такие потери связаны в первую очередь с новой стратегией России, а именно с эффективным применением реактивных беспилотников. Туск также отметил, что противостоять подобным дронам сейчас способны немногие.

«Нет смысла скрывать, что это касается не только Украины, но и вообще, в настоящее время мало кто готов эффективно противодействовать действиям беспилотников такого типа», — резюмировал он.

Ранее вице‑спикер польского сейма Кшиштоф Босак также заявил, что поляки не должны считать конфликт на Украине своим.