Первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС длиться уже более часа.

В ходе переговоров, как ожидается, главы государств обменяются мнениями по вопросам обеспечения стратегической стабильности.

Президент РФ предложил Трампу и Си Цзиньпину обсудить глобальные связи, энергетическую и продовольственную безопасность. Трамп поднял вопрос о сокращении ядерных вооружений.

Председатель КНР заявил, что державы не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. Он также призвал к полному уничтожению ядерного оружия.

Ранее стали известны закулисные детали встречи Путина, Си и Трампа.