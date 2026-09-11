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В украинской Раде пожаловались на нехватку финансирования соцпрограмм

Commons.wikimedia.org
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

У Украины отсутствуют средства для финансирования бизнеса и социальных программ. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев.

«На социальную сферу нет денег, потому что есть несколько социальных программ, которые мы начали и не можем довести до конца, потому что нет финансирования», — заявил Гетманцев.

По словам Гетманцева, власти разрабатывают программы помощи, но денег на их расширение нет. Успешной мерой поддержки бизнеса он считает инициативу «5-7-9%». При этом программа страхования военных рисков не снискала популярности.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила выделение пакета финансовой помощи Украине в размере €6,1 млрд.
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Политикасоциальные программынехватка денегУкраинабизнесВерховная Рада Украины
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